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市场报道 | 2013年 2月 14日 星期四 23:20 BJT

美国热股: 时代华纳拟将大多数杂志业务出售给Meredith Corp

路透2月14日 - 据了解情况的消息人士透露,时代华纳 正在与Meredith Corp 进行磋商,拟将大多数杂志业务出售给后者.

在周四早盘交易中,时代华纳涨0.49%,至53.12美元.(完)

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