美国热股: 时代华纳拟将大多数杂志业务出售给Meredith Corp

美国热股：福特汽车将扩大在美国投资和就业，股价盘初上扬
路透3月28日 - 福特汽车周二上午稍晚预计宣布在美国工厂的新投资和增加岗位计划。 福特汽车股价周二美股盘初上扬0.44%，报11.51美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透2月14日 - 据了解情况的消息人士透露,时代华纳 正在与Meredith Corp 进行磋商,拟将大多数杂志业务出售给后者.
在周四早盘交易中,时代华纳涨0.49%,至53.12美元.(完)
路透3月28日 - 福特汽车周二上午稍晚预计宣布在美国工厂的新投资和增加岗位计划。 福特汽车股价周二美股盘初上扬0.44%，报11.51美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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