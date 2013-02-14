表格: 美国财政部标售30年期公债得标利率为3.180%,投标倍数为2.74

路透华盛顿2月14日 - 美国财政部称,其标售的30年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 3.180 中值 3.139 低值 3.090 价格/得标 价格 98.941680 高值得标比率 85.20% 投标倍数 2.74 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 16,000,139,500 总投标 43,855,580,500 竞争性投标得标 15,980,720,000 非竞争性投标得标 19,419,500 FED附加 0 初级市场交易商投标 29,700,000,000 初级市场交易商得标 7,852,860,000 直接投标 6,011,000,000 直接投标得标 2,315,000,000 间接投标 8,125,161,000 间接投标得标 5,812,860,000 发行细节 发行日 2013/02/15 到期日 2043/02/15 CUSIP码 912810QZ4 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)