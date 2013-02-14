表格: 美国财政部标售30年期公债得标利率为3.180%,投标倍数为2.74

美国热股：福特汽车将扩大在美国投资和就业，股价盘初上扬
路透3月28日 - 福特汽车周二上午稍晚预计宣布在美国工厂的新投资和增加岗位计划。 福特汽车股价周二美股盘初上扬0.44%，报11.51美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透华盛顿2月14日 - 美国财政部称,其标售的30年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 3.180 中值 3.139 低值 3.090 价格/得标 价格 98.941680 高值得标比率 85.20% 投标倍数 2.74 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 16,000,139,500 总投标 43,855,580,500 竞争性投标得标 15,980,720,000 非竞争性投标得标 19,419,500 FED附加 0 初级市场交易商投标 29,700,000,000 初级市场交易商得标 7,852,860,000 直接投标 6,011,000,000 直接投标得标 2,315,000,000 间接投标 8,125,161,000 间接投标得标 5,812,860,000 发行细节 发行日 2013/02/15 到期日 2043/02/15 CUSIP码 912810QZ4 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
(编译 利棣儿; 审校 李军)
路透3月28日 - 福特汽车周二上午稍晚预计宣布在美国工厂的新投资和增加岗位计划。 福特汽车股价周二美股盘初上扬0.44%，报11.51美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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