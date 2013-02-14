美国基金: 2月13日当周货币市场基金减少123.2亿美元--ICI

美国热股：福特汽车将扩大在美国投资和就业，股价盘初上扬
路透3月28日 - 福特汽车周二上午稍晚预计宣布在美国工厂的新投资和增加岗位计划。 福特汽车股价周二美股盘初上扬0.44%，报11.51美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透2月14日 - 美国投资公司ICI周四公布,截至2月13日当周,美国货币市场共同基金总资产减少123.2亿美元,至2.679万亿(兆)美元.
报告称,应税政府货币市场基金资产增加6亿美元,应税非政府货币市场基金资产减少99.3亿美元,免税基金减少29.9亿美元.
ICI称,2月13日当周面向散户的货币市场基金资产减少48.9亿美元至9,110.5亿美元.其中应税政府货币市场基金资产减少2,000万美元至1,953.6亿美元,应税非政府货币市场基金资产减少26.5亿美元至5,178.1亿美元,免税基金资产减少22.2亿美元至1,978.8亿美元.
报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产减少74.3亿美元至1.768万亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产增加6.2亿美元至7,267亿美元.应税非政府货币市场基金资产减少72.8亿美元至9,599.3亿美元.免税基金资产减少7.7亿美元至815.6亿美元.
ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.
参看相关细节,可点选ICI网站,网址为(www.ici.org)(完)
路透3月28日 - 福特汽车周二上午稍晚预计宣布在美国工厂的新投资和增加岗位计划。 福特汽车股价周二美股盘初上扬0.44%，报11.51美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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