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市场报道 | 2013年 2月 15日 星期五 04:56 BJT

美国基金: 2月13日当周货币市场基金减少123.2亿美元--ICI

路透2月14日 - 美国投资公司ICI周四公布,截至2月13日当周,美国货币市场共同基金总资产减少123.2亿美元,至2.679万亿(兆)美元.

报告称,应税政府货币市场基金资产增加6亿美元,应税非政府货币市场基金资产减少99.3亿美元,免税基金减少29.9亿美元.

ICI称,2月13日当周面向散户的货币市场基金资产减少48.9亿美元至9,110.5亿美元.其中应税政府货币市场基金资产减少2,000万美元至1,953.6亿美元,应税非政府货币市场基金资产减少26.5亿美元至5,178.1亿美元,免税基金资产减少22.2亿美元至1,978.8亿美元.

报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产减少74.3亿美元至1.768万亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产增加6.2亿美元至7,267亿美元.应税非政府货币市场基金资产减少72.8亿美元至9,599.3亿美元.免税基金资产减少7.7亿美元至815.6亿美元.

ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.

参看相关细节,可点选ICI网站,网址为(www.ici.org)(完)

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