美国基金: 2月13日当周货币市场基金减少123.2亿美元--ICI

ICI称,2月13日当周面向散户的货币市场基金资产减少48.9亿美元至9,110.5亿美元.其中应税政府货币市场基金资产减少2,000万美元至1,953.6亿美元,应税非政府货币市场基金资产减少26.5亿美元至5,178.1亿美元,免税基金资产减少22.2亿美元至1,978.8亿美元.