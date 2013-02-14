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货币新闻 | 2013年 2月 15日 星期五 05:59 BJT

表格:新西兰第四季实质零售销售较前季增长2.1%,预估为增长1.1%

路透惠灵顿2月15日 - 新西兰统计局周五公布的数据显示,该国第四季实质零售销售较前季增长2.1,预估为增长1.1%

新西兰第四季实质零售销售较上年同期增加2.9%,路透调查预估为增长1.8%. 以下为详细数据:(%) -------------------------------------------------------------- 经季节调整季度实质零售销售较前季变动:

12年第四季 12年第三季 11年第四季

+2.1 -0.2 (-0.4) +1.5 (扣除汽车的零售销售)

+1.5 -0.3 (0.0) +2.0 -------------------------------------------------------------- 季度实际零售销售较上年同期变动:

12年第四季 12年第三季 11年第四季

+2.9 +2.1 +7.1

(扣除汽车的零售销售)

+1.3 +1.1 +6.5 -------------------------------------------------------------- 2013年第一季零售销售数据将于5月14日公布.(完) 浏览新西兰数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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