版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 15日 星期五 06:30 BJT

全球外汇市场2月15日主要消息

路透2月15日 - (除特别说明外,均为GMT时间)

2月14日(四)

2145 - 新西兰第四季零售销售

2月15日(五)

-- - 20国集团(G20)财长和央行行长莫斯科会议(至2月16日)

-- - 日本财务大臣麻生太郎和经济财政大臣甘利明在内阁会议后举行记者会

0430 - 日本12月工业产出修正值

0800 - 西班牙1月消费者物价指数(CPI)

0900 - 意大利12月贸易收支

0900 - 挪威1月贸易收支

0930 - 英国1月零售销售

1000 - 欧元区12月贸易收支

1000 - 美国财政部国际事务次长布雷纳德参加G20会议

1330 - 美国2月纽约联邦储备银行制造业指数

1400 - 美国12月整体资本净流动

1415 - 美国1月工业生产

1450 - 克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托就经济与货币政策发表讲话

1455 - 美国路透/密西根大学消费者信心指数2月初值

1500 - 美国费城联邦储备银行季度调查

1530 - 美国ECRI一周领先指标

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (翻译 张荻; 审校 张涛)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐