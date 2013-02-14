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亚洲 | 2013年 2月 15日 星期五 07:02 BJT

****日韩经济指标预测--2月15日-2月22日****

路透2月15日 - 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:    
   
  
  2月11日当周
      
 2月14日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 2350      日本投资外国债券(亿日圆)                      前周             --     卖超3,697
           外资投资日本股票(亿日圆)                                       --     买超4,195
        
 2月15日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 0430      日本工业生产                            12月修正值             --         +2.5%
               产能利用指数(较上月)                      12月             --         -0.2%
  
  2月18日当周
 2月17日(日)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 2100      韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)                1月             --         -0.3%
           韩国PPI(较上年同期)                                            --         -1.2%
  
 2月18日(一)
 暂无重要经济数据公布
 
 2月19日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 2350      日本出口(较上年同期)                           1月             --         -5.8%
           日本进口(较上年同期)                                           --         +1.9%
           日本贸易收支(亿日圆)                                           --     逆差6,415
 
 2月20日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 2330      日本短观制造业景气判断指数                     2月             --          负17
    
 2月21日(四)
 暂无重要经济数据公布
 
 2月22日(五)
 暂无重要经济数据公布
  (完)

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