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亚洲 | 2013年 2月 15日 星期五 07:05 BJT

****澳新经济指标预测--2月15日-2月22日****

路透2月15日 - 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 

    
  2月11日当周
         
 2月15日(五)
 暂无重要经济数据公布
    
  2月18日当周
    
 2月18日(一)
 暂无重要经济数据公布
    
 2月19日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段         预估值       前值
 2145      新西兰生产者投入物价                  第四季             --      -1.0%
           新西兰生产者产出物价                                     --      -0.9%
    
 2月20日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段         预估值       前值
 0030      澳洲薪资价格指数(较前季)              第四季             --      +0.7%
           澳洲薪资价格指数(较上年同期)                             --      +3.7%
    
 2月21日(四)
 暂无重要经济数据公布
    
 2月22日(五)
 暂无重要经济数据公布
  (完)

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