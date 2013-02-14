澳新经济指标预测--2月15日-2月22日****

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透2月15日 - 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 2月11日当周 2月15日(五) 暂无重要经济数据公布 2月18日当周 2月18日(一) 暂无重要经济数据公布 2月19日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2145 新西兰生产者投入物价 第四季 -- -1.0% 新西兰生产者产出物价 -- -0.9% 2月20日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 -- +0.7% 澳洲薪资价格指数(较上年同期) -- +3.7% 2月21日(四) 暂无重要经济数据公布 2月22日(五) 暂无重要经济数据公布 (完)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。