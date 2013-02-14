欧洲经济指标预测--2月15日-2月22日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 2月11日当周 2月15日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 12月 -- 顺差5.08 意大利全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差23.63 0930 英国零售销售(较前月) 1月 +0.4% -0.1% 英国零售销售(较上年同期) +0.8% +0.3% 1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 12月 顺差131 顺差137 2月18日当周 2月18日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0900 欧元区未经季节调整经常账(亿欧元) 12月 300 198 0900 欧元净投资(亿欧元) 12月 -- 262 2月19日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1000 德国ZEW经济景气指数 2月 34.1 31.5 德国ZEW现况指数 8.2 7.1 2月20日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月终值 -0.5% -0.5% 德国CPI(较上年同期) +1.7% +1.7% 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 1月终值 -0.7% -0.7% 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同 +1.9% +1.9% 期) 0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 +0.3% -0.3% (较上年同期) +1.3% +1.5% 0745 法国企业景气指数 2月 87 86 0745 法国HICP(较前月) 1月终值 -0.2% +0.4% (较上年同期) +1.7% +1.5% 0900 意大利工业订单(较前月,经季节调整) 12月 -- -0.5% (较上年同期,未经季节调整) -- -6.7% 0900 意大利工业销售(较前月,经季节调整) 12月 -- -0.2% (较上年同期,未经季节调整) -- -5.4% 0930 英国请领失业金人数(万人) 1月 -- 减少1.21 0930 英国央行投票结果(升息:不变:降息) 2月 -- 0:9:0 0930 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业 12月 -- 7.7% 率 1000 瑞士ZEW投资者信心 2月 -- -6.9 1500 欧元区消费者信心 2月 -- -23.90 2月21日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0715 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 1月 顺差22 顺差10.03 0758 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 43.5 42.9 服务业PMI 44.0 43.6 综合PMI -- 42.7 0828 德国Markit制造业PMI 2月初值 50.4 49.8 服务业PMI 55.7 55.7 综合PMI -- 53.6 0858 欧元区Markit制造业PMI 2月初值 48.5 47.9 服务业PMI 48.9 48.6 综合PMI 48.9 48.6 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 1月 -- 132.1 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 1月 -- 13.0 2月22日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 德国GDP季率细节 第四季 -- -0.6% 0900 德国Ifo企业景气判断指数 2月 105.0 104.2 现况指数 108.5 108.0 预期指数 101.3 100.5 0900 意大利CPI终值(较前月) 1月 -- +0.2% (较上年同期) -- +2.2% 意大利HICP终值(较前月) 1月 +2.0% -2.0% (较上年同期) +2.4% +2.4% 1000 意大利消费者信心 2月 84.8 84.6 1000 意大利零售销售(经季节调整) 12月 -- -0.40% 意大利零售销售(未经季节调整) -- -3.10% (完)