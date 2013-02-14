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市场报道 | 2013年 2月 15日 星期五 07:39 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--2月15日-2月22日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
    
    * 2月11日当周

 2月15日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1330     美国纽约联邦储备银行制造业指数                    2月     负2.00      负7.78
 1330     加拿大制造业销售(较前月)                         12月      -0.8%       +1.7%
 1400     美国整体资本净流动(亿美元)                       12月         --   净流入278
          外资买卖美国公债(亿美元)                                      --     买超264
 1415     美国工业生产(较上月)                              1月      +0.2%       +0.3%
                                                                            
             产能利用率                                              78.9%       78.8%
 1455     美国路透/密西根大学消费者信心指数             2月初值       74.8        73.8
                                                                            
                               现况指数                               85.5        85.0
                               预期指数                               67.2        66.6
 1530     美国ECRI一周领先指标                       2月8日当周         --       130.2
                                                                            
 
    * 2月18日当周
    
    2月18日(一)
    美国公众假期,当日无重要经济指标公布
    
 2月19日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1330     加拿大趸售(批发)贸易(较前月)                     12月         --       +0.7%
 1500     美国NAHB房屋市场指数                              2月         48          47
      
 2月20日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1200     美国抵押贷款指数                          2月15日当周         --       795.8
             再融资指数                                                 --     4,315.8
 1245     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)           2月16日当周         --       -2.5%
 1330     美国房屋开工年率(万户)                            1月       92.3        95.4
          美国建筑许可年率(万户)                                      91.5        90.9
 1330     美国生产者物价指数(PPI)(较前月)                   1月      +0.3%       -0.2%
             经季节调整PPI(较上年同期)                                  --       +1.3%
             核心PPI(较前月)                                         +0.2%       +0.1%
             核心PPI(较上年同期)                                        --       +2.0%
 1355     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)         2月16日当周         --       +2.4%
        
 2月21日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1330     美国经季节调整消费者物价指数(CPI)(较前            1月      +0.1%        持平
          月)                                                               
             未经季节调整CPI(较上年同期)                             +1.7%       +1.7%
             经季节调整核心CPI(较前月)                               +0.2%       +0.1%
             未经季节调整核心CPI(较上年同期)                         +1.8%       +1.9%
             平均每周实质所得(较前月)                                +0.1%       +0.6%
 1330     美国一周初请失业金人数(万人)              2月16日当周         --        34.1
             初请失业金人数四周均值(万人)                               --       35.25
             续请失业金人数(万人)                    2月9日当周         --       311.4
 1358     美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)           2月初值         --        55.8
 1500     美国成屋销售年率(万户)                            1月        495         494
 1500     美国经济谘商会领先指标                            1月      +0.2%       +0.5%
 1500     美国费城联邦储备银行制造业指数                    2月      正0.3       负5.8
 1630     美国克里夫兰联邦储备银行CPI                       1月         --       +0.2%
 2300     SEMI北美半导体设备制造商订单出货比                1月         --        0.92
 
 2月22日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1330     加拿大CPI(较前月)                                 1月         --       -0.6%
                  (较上年同期)                                          --       +0.8%
          加拿大央行核心CPI(较前月)                                     --       -0.6%
                         (较上年同期)                                   --       +1.1%
 1330     加拿大零售销售(较前月)                           12月         --       +0.2%
 1530     美国ECRI一周领先指标                      2月15日当周         --          --
 1600     加拿大预算(亿加元)                               12月         --    赤字18.5
                                                   截至12月年内         --   赤字124.2
 (完)

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