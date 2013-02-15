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货币新闻 | 2013年 2月 15日 星期五 08:47 BJT

《香港报摘》--经济日报2月15日

* 要闻版头条:

--蛇年首个交易日,港股顺利开出红盘,高开高收.以内银股为首的中资股领涨,恒生指数全日升198点收报23,413点,惟成交回落至578亿元.基金界仍以中国股市为区内首选,有助支持中港股市高位整固. * 其他:

--汇丰控股 昨升1.5%,券商高盛指出,集团强劲资本增长支撑派息增加,升目标价5%至92元,预计2013年集团税前盈利,将会录得1成增长.而集团出售平安保险 股权及恒生银行 改变附属兴业银行的入帐方式后,由于来自附属的贡献减少,预计因此于未来数年会录得15亿美元的盈利减少.

--去年11月流拍收场的乡议局旧址,九龙塘金巴伦道屋地,近期重新推出放售,叫价2.18亿元港币,较去年流拍时开价高出近16%.

--尽管市场意见分歧,港交所 提出增设期货夜市终获得证监会批准,4月8日起,恒指及H股指数期货将新增下午5时至晚上11时的收市交易时段,全日期货交易时间将由6个小时增至11个小时.

--吉利汽车 公布今年1月的销量数据,期内总销量录得6.35万辆,创历史新高,比去年同期上升约67%,比上一个月则上升约7%.

--香港政府去年推"双辣招"调控楼市,其中买家印花税令内地客比例即时锐减,有统计资料显示,截至今年1月内地客申请楼按的市场比例连跌3个月至5.1%,不过有学者认为内地客比例减少难以助楼价回落,料楼价仍会续升.(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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