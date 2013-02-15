《香港报摘》--经济日报2月15日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 要闻版头条:
--蛇年首个交易日,港股顺利开出红盘,高开高收.以内银股为首的中资股领涨,恒生指数全日升198点收报23,413点,惟成交回落至578亿元.基金界仍以中国股市为区内首选,有助支持中港股市高位整固. * 其他:
--汇丰控股 昨升1.5%,券商高盛指出,集团强劲资本增长支撑派息增加,升目标价5%至92元,预计2013年集团税前盈利,将会录得1成增长.而集团出售平安保险 股权及恒生银行 改变附属兴业银行的入帐方式后,由于来自附属的贡献减少,预计因此于未来数年会录得15亿美元的盈利减少.
--去年11月流拍收场的乡议局旧址,九龙塘金巴伦道屋地,近期重新推出放售,叫价2.18亿元港币,较去年流拍时开价高出近16%.
--尽管市场意见分歧,港交所 提出增设期货夜市终获得证监会批准,4月8日起,恒指及H股指数期货将新增下午5时至晚上11时的收市交易时段,全日期货交易时间将由6个小时增至11个小时.
--吉利汽车 公布今年1月的销量数据,期内总销量录得6.35万辆,创历史新高,比去年同期上升约67%,比上一个月则上升约7%.
--香港政府去年推"双辣招"调控楼市,其中买家印花税令内地客比例即时锐减,有统计资料显示,截至今年1月内地客申请楼按的市场比例连跌3个月至5.1%,不过有学者认为内地客比例减少难以助楼价回落,料楼价仍会续升.(完)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币