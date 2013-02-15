港报财经评论: 海外大户甜品时间--信报2月15日

海外大户甜品时间/ 习广思

市场最爱是惊喜,最怕是意外,但两者的出现都是因为与预期有出入.美股表现反映市场对经济的期望,欧股升势反映市场认为欧罗最坏日子已过去,尽管经济不景气是意料中事,但一旦衰退情况较预期差,则是市场难以接受的事情.欧盟统计局公布,去年第四季GDP按季收缩0.6%,较预期为差,而且连续三个季度录得萎缩.突然间,最坏日子是否已过去再次成为市场的问号,加上日圆贬值触发的货币战令欧罗回升,或多或少对德国出口有影响.股市经过几个月大升后,坏消息免疫力正在下降,这些未如预期的数据,随时都会成为调整理由.

多个不同板块回升,均存在住不同的因素.MSCI中国指数纳入绿城 、人保 及新华保险,股价全面上升.事实上,中资保险股是第一批在1月初调整回落的股份,其股价回升,除了利好消息外,或存在技术性因素.中国家电股全面上升,创维 、海尔 走势见突破,是近期的强势股份.值得留意的是,近期众多环保概念的股份,急升过后有调整但未衰弱,市场憧憬中央在3月或有更多政策支持环保设备行业,及至光伏、风力设备股及水务股均见造好,这批股份憧憬有望维持至两会前后.

自美国联储局推出QE3后,大白鲨游入亚洲这个鱼缸的趋势并未转变,尽管亚洲区央行严阵以待,至今虽有扞卫汇率行动,但规模未算很大.事隔5个月,资金在亚洲区流窜的情况未变,南韩、新加坡及菲律宾央行先后警告热钱流入的风险.今时今日的亚洲央行,对热钱虽然警惕万分,但正如台湾央行行长彭淮南所言,资金流入有好有坏,央行不怕资金流入,怕的是汇率过于波动.新加坡央行行长把答案说出来了,央行应该让货币缓步升值,加上其他工具压抑通胀压力,南韩、泰国央行均不讳言随时会采取资本管制或交易税来阻止过多热钱流入."金融时报"文章报道,斯里兰卡、罗马尼亚、尼日利亚等前趋市场自2009年后一直大落后,但在2013年有复苏迹象,1月份更加是大幅跑赢.这些被遗忘的市场之所以再次获市场留意,除估值较低外,息率亦偏高,有约5.5厘.事实上,事隔5个月再回望,资金到亚洲区觅食,除了美国放水因素外,触发大白鲨游入的主要原因,是由中国为首的新兴经济着陆及改善.

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严防欧罗突转强/ 苏子

前天欧洲市欧罗兑美元曾突破10天SMA关键阻力及1.35心理关口,破位后曾一度高见1.3520水平.可惜欧罗兑美元却未能企稳在上述的关键阻力位,到美国入市后更见庞大沽盘涌现,令10天SMA得而复失,收市时更在日线图呈现十字星待变形态.由于昨天欧罗兑美元在欧洲入市后已呈现明显的弱势,以及跌破上周五的1.3352低位,因此,如昨晚汇价可以低收,前天所呈现的十字星待变形态将会成为一个极为利淡后市的形态,预料后市50天SMA支持将可顺利跌破,随后将进一步下试1.31的100天SMA支持及上月10日所造的1.3037低位.

不过,由于近日汇市的走势较为反覆,而且主要由交叉盘主宰各主要货币的上落,而非由美元直盘所推动;因此,昨天欧罗兑美元虽然在欧洲市已呈现不利后市的走势形态,但若然昨晚美国市却未见进一步下挫,反而更逐步回升至上周五的1.3352低位以上波动及收市,那便不宜对汇价的短期走势看得太淡,并且更要小心汇价一旦返回小时图的1.3415重要阻力以上收市后,或会明显转强,再次挑战10天SMA阻力.如昨晚欧罗兑美元意外地未能继续下跌及低收,则短期内美汇指数将有较高机会受制于20天保历加通道的80.50顶部阻力,而向下作出显着调整.

昨天欧洲市美汇指数曾高见80.62,略破上述的通道顶部阻力,一旦美汇指数成功受制于此阻力,预料美元整体走势将会转弱,估计一众非美元货币(日圆除外)将会转弱为强,其中澳元可以留意.本周二澳元兑美元触及1.0222低位后便强力反弹,前天更成功升回10天SMA的1.0348阻力以上收市,使本来十分恶劣的技术走势可以好转过来.相信澳元兑美元可望受惠美元结束近日的强势而有较出色的表现.稍后澳元兑美元的200天SMA若能失而复得,投资者可顺势趁低吸纳,博汇价再次挑战1.0580/1.06阻力区.