港报财经评论: 冬去春又来建造股苏醒--经济日报2月15日

冬去春又来建造股苏醒/ 林瑞芬

春回大地,同大家发掘一下顺周期,且捕捉有否调整机会低吸,或分注现价收集待收成.顺周期而言,是指天气回暖,建筑活动料回升,承造建筑工程股份及各类建材股份,代读者发掘一些股势较佳且基本面较好者简评.中国建筑靠定单抢上.中国建筑 昨急升6.68%至10.86港元.据报1月份累计新签合约额75亿港元,按年增长96.85%,相当于完成2013年全年目标(不低于400亿港元)的18.75%,触发急升,建议候低吸.集团主营中国保障性房屋市场、香港建筑市场,及澳门建筑市场三大市场,三地市场稳中有升,令集团之定单数量可持续上升,支持盈利持续的增长.据德银早前报告更指出,由于各项目的资金将会回笼,净负债比率上升步伐应持续放缓,预期今年底为30%至40%,集团管理层更预期2014年自由现金流将录得正数,财政面亦相对健康,目标价由10港元上调至12.53港元.

另外,中国联塑 走势上似近完成调整,回调近50天线而未有再进一步下跌,凭业务独特优势,加上预期中国相关地产及基建的建筑活动料回暖,看股价谋动力回升之机会大.中期降轨阻力位近6元视为转折关键点,确认突破中期目标上望7元套利,5.45港元止蚀,昨收5.69港元,升1.6%.截至2012年6月止半年度,集团营业额上升5.6%至48.19亿元人民币,股东应占溢利增长12%至6亿元人民币,比往绩不算标青.惟据大和总研1月份援引其管理层预期,由于中国经济去年下半年回暖,公司下半年营运状况料较上半年理想.这或可启示其2012年度全年盈利尚望保持到升幅,据彭博综合预测,每股盈利料有人民币0.438元,增幅4%.不过,2013年料产品的量价回升,每股盈利之增幅回升步伐将加快.据彭博综合预测,将增长15.7%至人民币0.507元.信义玻璃守稳5港元回升.最后,续看好一路跟进过的信义玻璃,相信其建材用玻璃将受惠建筑周期回暖,汽车用玻璃则相对稳定,平衡到太阳能玻璃业务所带来的不明朗因素.最近屡试5港元不下,昨回升3%至5.47港元,又快挑战高位5.62港元,顺势上破,可望目标6港元或以上.

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购Nexen获批中海油看俏/ 余少文

蛇年首个交易日,大市开出红盘,国企指数重越11,800点,但小心只是反弹,调整仍未结束!但蛇年对中国海洋石油 则有好消息,因为收购Nexen获批,今年业绩可以增长.虽然国指蛇年首日走高,如按昨日提及,过去11年农历年首日升全年升走势,则今年应可走高,只是12年前蛇年首日升而全年跌,反映蛇年走势跟首日表现并不挂,为今年走势添加不明朗因素.认为不明朗因素只是蛇年走势如蛇行走方式般摆动,即震荡而已,继续?中资股.天津津燃 昨日创新高,急升14%,收2.98港元,本栏模拟组合继续持有之余,可谓蛇年有好开始.

至于蛇年最大新闻当然是中海油收购Nexen(尼克森)获美国相关部门批准,中海油斥资151亿美元现金收购,而尼克森专注三项核心业务,包括常规油气、油砂和页岩气,当中页岩气预期为尼克森未来增长来源,因为其拥有不列颠哥伦比亚省西北部的霍恩河、科尔多巴及利亚德盆地的30万英亩的页岩气土地,同时在波兰拥有一项合营页岩气项目及在哥伦比亚勘探页岩气.去年曾指出,中海油收购尼克森目的应是页岩气开发技术,因中国将大规模开发页岩气,美国技术有助内地以及中海油发展页岩气,亦配合中央推动新能源政策.但撇除页岩气因素,尼克森现有业务已经可以令去年盈利料下跌的中海油,今年恢复增长,因为中海油今年产量增长目标料是-1%至2%,但收购尼克森在2月底完成后,瑞信料中海油今年产量可以增加20%至25%,即使只有尼克森3月至年底共10个月盈利贡献,估计中海油今年每股盈利可升至1.66元人民币,较去年每股盈利可能由前年1.57元人民币跌至1.54元人民币有所改善.

尼克森去年上半年盈利只有2.8亿加元,按年下跌38%,今年继续录得盈利并无悬念,中海油今年盈利必然上升.但今年盈利基数提高后,中海油明年业绩能否继续升要睇油价,纽约期油目前约97美元,若然明年继续上升,对中海油当然是好消息,惟瑞信反而认为中海油明年每股盈利可能轻微回落至1.65元人民币,故中海油目前只有中短线炒作价值,即纯炒作今年盈利增长.