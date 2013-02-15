金砖国家: 2月14日股汇市收盘纵览

以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月14日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数 收报1,065.84点.

中国股汇市:适逢农历新年休市.

香港股市: 周四收高,中资地产股与金融股上涨.上周大市挫跌之后,投资者寻找逢低介入的机会.恒生指数 收高0.9%至23,413.25点.恒生国企指数 上涨1.5%. ========================================================================================

印度股市:下跌,中止连两日升势,State Bank of India在不良贷款打压其第三季获利后,股价下跌.指标BSE指数 下跌0.57%或110.90点,收报19,497.18点.NSE指数 跌0.61%或36点,收报5,896.95点,收在重要心理关卡5,900点下方.

印度汇市:印度卢比兑美元走贬,尾随国内股市的跌势,但石油企业的美元买需和出口商的美元卖盘大致相当,令进一步跌势受抑.卢比兑美元 收报53.92/93,上日收盘价为53.82/83. ========================================================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数 收报1,588.310点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收跌1.31%至837.79点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元 下跌0.15%至30.1000,卢布兑欧元 升0.62%,报40.1800. ========================================================================================

巴西股市:拉美股市下跌,此前数据显示欧元区经济衰退幅度超乎预期,令人更加担心全球经济成长并抑制对风险投资的需求.圣保罗交易所Bovespa指数 下跌0.65%,至58,027.96点,为连续第二天下跌.

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元 上涨,因投资者测试其央行对货币升值的容忍度.雷亚尔兑美元扳回稍早跌幅,转为上涨0.3%至1.9575. ========================================================================================

南非股市:下跌,在数据显示12月矿业产量再度减少后,矿业股的人气转差.Impala Platinum 股价挫跌逾3%,此前该公司公布上半年获利锐减78%.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 下跌0.28%至36,285.09点,综合指数 跌0.19%,收报40,732.86点.

南非汇市:南非兰特兑美元上涨,但仍在区间交投,投资人静候总统祖马(Jacob Zuma)发表国情谘文.1550GMT时,兰特兑美元上涨0.3%至8.8325. (完) (编译 戴素萍; 审校 徐文焰)