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货币新闻 | 2013年 2月 15日 星期五 16:31 BJT

香港数据:截至1月底止外汇基金境外资产增至25,143亿港元

路透香港2月15日 - 香港金融管理局(HKMA)周五公布,截至今年1月底止,外汇基金境外资产为25,143亿港元,较12月底增加829亿港元.

其中,货币基础为12,336亿港元,包括负债证明书、政府发行的流通纸币及硬币、银行体系总结余,以及已发行外汇基金票据及债券.

外汇基金主要用以支持港元.香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度.(完)

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