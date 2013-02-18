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亚洲 | 2013年 2月 18日 星期一 08:18 BJT

****主要国家经济指标预测--2月18日****

路透2月18日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程
     
 2月18日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                              公布时段       预估值        前值
 0900     欧元区未经季节调整经常账(亿欧元)             12月           --           198
 0900     欧元净投资(亿欧元)                           12月           --           262
    

    附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:   
            
 2月15日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段         现值       预估值
 0430     日本工业生产                                12月修正值        +2.4%           --
          日本产能利用指数(较上月)                         12月         +2.9%           --
 0900     意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                      12月    逆差11.55           --
          意大利全球贸易收支(亿欧元)                                顺差21.62           --
 0930     英国零售销售(较前月)                               1月        -0.6%        +0.4%
          英国零售销售(较上年同期)                                      -0.6%        +0.8%
 1000     欧元区贸易收支(亿欧元)                            12月      顺差117      顺差131
 1330     美国纽约联邦储备银行制造业指数                     2月        10.04       负2.00
 1330     加拿大制造业销售(较前月)                          12月        -3.1%        -0.8%
 1400     美国整体资本净流动(亿美元)  nL4S0BF5ZP            12月    净流入252           --
                                                                               
          外资买卖美国公债(亿美元)                                    买超299           --
 1415     美国工业生产(较上月)                               1月        -0.1%        +0.2%
                                                                               
             产能利用率                                                 78.9%        78.9%
 1455     美国路透/密西根大学消费者信心指数              2月初值         76.3         74.8
                                                                               
                               现况指数                                  88.0         85.5
                               预期指数                                  68.7         67.2
 1530     美国ECRI一周领先指标                        2月8日当周        129.6           --
                                                                               
  (完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                         日本与韩国                  
    欧洲                                 澳洲与新西兰                
    中国                                 台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                                 日本                        
    欧洲                                 韩国                        
    中国                                 香港                        
    澳洲                                 台湾                        
 
 (编译 李婷仪/梁睿雪; 审校 程琳)
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