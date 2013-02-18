主要国家经济指标预测--2月18日****

路透2月18日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程 2月18日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0900 欧元区未经季节调整经常账(亿欧元) 12月 -- 198 0900 欧元净投资(亿欧元) 12月 -- 262 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 2月15日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0430 日本工业生产 12月修正值 +2.4% -- 日本产能利用指数(较上月) 12月 +2.9% -- 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 12月 逆差11.55 -- 意大利全球贸易收支(亿欧元) 顺差21.62 -- 0930 英国零售销售(较前月) 1月 -0.6% +0.4% 英国零售销售(较上年同期) -0.6% +0.8% 1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 12月 顺差117 顺差131 1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 2月 10.04 负2.00 1330 加拿大制造业销售(较前月) 12月 -3.1% -0.8% 1400 美国整体资本净流动(亿美元) nL4S0BF5ZP 12月 净流入252 -- 外资买卖美国公债(亿美元) 买超299 -- 1415 美国工业生产(较上月) 1月 -0.1% +0.2% 产能利用率 78.9% 78.9% 1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数 2月初值 76.3 74.8 现况指数 88.0 85.5 预期指数 68.7 67.2 1530 美国ECRI一周领先指标 2月8日当周 129.6 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 李婷仪/梁睿雪; 审校 程琳)