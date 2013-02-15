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货币新闻 | 2013年 2月 15日 星期五 14:48 BJT

全球金融: 欧美达成协议尽快落实银行业资本充足率规定

路透伦敦2月14日 - 欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔在与美国会议后表示,欧盟和美国周四达成协议,将尽快落实银行业全球新巴塞尔III资本充足率规定.

巴尼尔周四称,他和美国联邦储备理事会(美联储,FED)理事塔鲁洛"同意,必须尽快有效落实新监管框架."

欧盟预计明年1月正式实施巴塞尔新规,较原先迟了一年;但尽管日期延后,欧盟和美国最大型银行都已符合甚至超过新的资本要求规定.新资本要求要到2019年才会全面执行.

另外,塔鲁洛周四告诉美国议员,他希望那些规则在春天完备.

一位欧盟官员称,欧盟27国代表周四也开会支持银行家奖金上限的提案,即奖金不得超过固定薪资,所谓1比1比率原则.不过,如果获得简单多数股东同意,则奖金可能加倍,不过必须至少有相当三分之二股权的股东代表参加会议才行.(完) (编译 张若琪; 审校 王冠中)
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