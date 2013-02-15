全球金融: 欧美达成协议尽快落实银行业资本充足率规定

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透伦敦2月14日 - 欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔在与美国会议后表示,欧盟和美国周四达成协议,将尽快落实银行业全球新巴塞尔III资本充足率规定.
巴尼尔周四称,他和美国联邦储备理事会(美联储,FED)理事塔鲁洛"同意,必须尽快有效落实新监管框架."
欧盟预计明年1月正式实施巴塞尔新规,较原先迟了一年;但尽管日期延后,欧盟和美国最大型银行都已符合甚至超过新的资本要求规定.新资本要求要到2019年才会全面执行.
另外,塔鲁洛周四告诉美国议员,他希望那些规则在春天完备.
一位欧盟官员称,欧盟27国代表周四也开会支持银行家奖金上限的提案,即奖金不得超过固定薪资,所谓1比1比率原则.不过,如果获得简单多数股东同意,则奖金可能加倍,不过必须至少有相当三分之二股权的股东代表参加会议才行.(完) (编译 张若琪; 审校 王冠中)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币