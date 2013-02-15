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货币新闻 | 2013年 2月 15日 星期五 16:49 BJT

欧洲汇市: 欧元兑日圆跌至两周低点,G20会议前投资者削减日圆空仓

路透伦敦2月15日 - 欧元兑日圆周五跌至两周低点,在20国集团(G20)莫斯科会议前投资者削减日圆空仓,且有报导称日本央行新总裁候选人不太倾向于采取积极的宽松政策.

欧元兑日圆 在EBS交易平台跌至123.10,创1月底以来低点,日内跌0.7%.投资者担心G20会议中可能特别点名批评日本压低日圆.

欧元兑美元 也下跌,据称有中长期投资大户站在卖方.欧元/美元日内跌0.2%,报1.3336,距三周低点1.3315不远.(完)

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