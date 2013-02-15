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货币新闻 | 2013年 2月 15日 星期五 17:08 BJT

表格: LME金属库存最新变化--2月15日

路透伦敦2月15日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
    
   品种           最新库存           变动
    铜             401,675         +2,550
    锡              13,375            +25
    铅             287,150            +75
    锌           1,193,550         +5,450
    铝           5,145,150         -2,650
    镍             153,480           -240
  铝合金            85,860            -80
  NASAAC           146,400            -40
 
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品   库存数据        库存分布              品种     库存数据        库存分布
 种                                                                  
 铜   MCU-STOCKS    <0#MCUSTX-LOC-GRD>         铅    MPB-STOCKS     <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝   MAL-STOCKS    <0#MALSTX-LOC-GRD>         锡    MSN-STOCKS     <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌   MZN-STOCKS    <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合金    MAA-STOCKS     <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍   MNI-STOCKS    <0#MNISTX-LOC-GRD>      NASAA    MNA-STOCKS     <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 张明钧; 审校 田建华)
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