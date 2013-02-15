重温稿-《中国金融焦点》1月社会融资规模创历史峰值,需求若续猛恐招监管出手

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(重温稿)
* 1月新增贷款冲至万亿天量,创三年来新高
* 同期社会融资规模写下历史峰值
* 融资需求增长迅猛,但若持续或招致监管调控
* 不过经济弱复苏背景下,料调控手法温和
采写 中文新闻部; 撰写 康熙泽
路透北京2月8日 - 中国1月新增人民币贷款如预期的跃升至逾万亿规模,创三年以来新高,年初放贷扩张的季节性效应显现,且同期社会融资规模写下历史峰值,昭示国内经济企稳之际溢出的融资需求得到有效满足.
分析人士认为,鉴于国内一线和部分二线城市房地产量价齐升的问题,及未来通胀压力还需提前防范,若融资增长势头过猛恐招致监管当局的出手调控.但考虑经济仍处于弱势复苏的通道中,所以政策调控手法料温和,短期货币政策使用或倾向支持经济增长为先.
光大证券资深宏观研究员钟正生博士表示,1月前三周放贷已经过万,假如没有央行的月末压量,1月信贷本可轻轻松松地干到1.2-1.3万亿了.足见商行"早投放，早安心"的实用态度,以及央行"盘活存量信贷,严控新增信贷"的谨慎态度.
中国央行周五公布数据显示,2013年1月新增人民币贷款1.07万亿元,创自2010年1月来的新高,彼时为1.39万亿元.而去年12月,新增人民币贷款仅4,543亿元,为自2009年12月以来最低.去年1月中国金融机构全口径新增人民币贷款7,381亿元.
对于社会融资规模的迅猛扩张,澳新银行中国经济师周浩称,"社会融资规模增加很多,银行承兑汇票明显多增,可能是银票先开出来,先抵新增贷款,回头再转成贷款,说明信贷整体还是挺旺盛的."
央行今日数据并显示,今年1月中国社会融资规模创历史新高纪录,达2.54万亿元,较上年同期多1.56万亿元.
欲浏览1月M2和人民币贷款图表,请点击(link.reuters.com/wab85t)
**融资增速过快或招监管遏制政策**
平安证券固定收益部研究主管石磊直言,社会融资规模2.54万亿,非常大,有些季节性因素影响,但这个规模仍然偏大,现在流动性很宽,外汇结汇量也很大,有点过于宽松了.
"目前通胀的绝对水平还偏低,但势头已经起来了;央行肯定会有些动作,首先会控制信贷投放,如果通胀起来的话,央行再和银监会一起,出台一些措施,遏制融资快速增长的势头."他说.
虽然市场对本轮经济复苏的强度仍有些分歧,但对通货膨胀的担忧相对一致,多数机构认为通胀在经济复苏的过程中是个不小的挑战.
中国人民银行周三发布的2012年四季度货币政策报告表达了其对未来国内通胀压力的警惕.报告称,当前物价对需求扩张仍比较敏感,需要特别关注预期变化可能对未来物价产生的影响,物价形势相对稳定,但不确定因素也在增加.
美银美林中国经济学家陆挺亦称,社会融资总规模比较高,虽然这意味着市场融资需求很强,数字也会为市场所乐见,但监管层可能会对金融安全和通胀有所忧虑,有可能采取措施来控制增长.
他表示,中国的新一届领导应不会在上台头一年追求大幅超过8%的经济增速,也不会想看到国内物价飙升.预计监管层,尤其是银监会,可能很快会采取措施来控制信托和委托贷款,尤其是对地方政府的贷款.
1月社会融资规模统计报告显示,期内贴现的银行承兑汇票增加5,812亿元,同比多增6,026亿元,最为值得关注.此外,信托贷款增加2,054亿元,同比多增1,807亿元;企业债券净融资2,201亿元,同比多1,759亿元.
**但政策调控手法料温和**
分析人士表示,考虑经济仍处于弱势复苏的通道中,所以即使有所调控,但政策调控手法料温和,短期货币政策使用或倾向支持经济增长为先.
陆挺指出,中国政府可能在今年上半年大体维持倾增长的政策(除了一些控制信托贷款的措施),但此前的信贷宽松的影响可能会在今年下半年有所体现.政府有可能会在今年下半年收紧整体信贷供给,来控制地方政府主导的投资大幅增长.
他预计,今年全年新增人民币贷款会从去年的8.2万亿增长到9万亿元规模,增速稍放缓至14.3%.该增速看上去偏低,但非银行业融资的快速增长会继续填补缺口.预计全年不会升降息.
央行最新报告指出,将继续实施稳健的货币政策,要合理运用公开市场操作、存款准备金率、再贷款、再贴现及其他创新流动性管理工具组合,调节好银行体系流动性.
"以信贷为代表的1月份数据显示流动性非常宽松,但应注意1月M2有其偶然性,需要辩证地看待.我们预计今年M2增速在13-14%.鉴于通胀仍在较低水准且经济增长趋稳,预计央行今年货币政策将唯稳."申银万国证券首席宏观分析师李慧勇说.
中国央行在2011年末至2012年5月期间,曾三次下调存款准备金率,调整后该比率为20%.欲浏览中国金融机构法定准备金率及超额准备金利率变动,请点选 (完)
(审校 杨淑祯)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币