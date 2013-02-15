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货币新闻 | 2013年 2月 15日 星期五 17:39 BJT

表格: 英国1月零售销售同比下滑0.6%,创去年4月来最大年降幅

路透伦敦伦2月15日 - 英国统计局周五公布,英国1月零售销售较前月下滑0.6%,较上年同期下滑0.6%;预估分别为增长0.4%和增长0.8%.英国1月零售销售按年降幅为2012年4月以来最大.

以下为详细数据:

零售销售量　　　　　 1月　 12月 (12月前值) 预估

较前月%(经季节调整) -0.6 -0.3 (-0.1) 0.4

较上年同期% -0.6* 0.1 (0.3) 0.8

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(编译 王洋; 审校 李春喜)
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