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货币新闻 | 2013年 2月 15日 星期五 17:55 BJT

欧洲金融市场: 英镑/美元触及数月低点而英债上涨,因英国零售销售意外下降

路透伦敦2月15日 - 英镑兑美元周五触及六个半月低点,英债则扩大涨幅,此前公布的英国1月零售销售数据意外下跌,使原预期数据较佳而布仓的市场人士措手不及.

英国1月零售销售较前月下滑0.6%,较上年同期下滑0.6%;预估分别为增长0.4%和增长0.8%.英国1月零售销售按年降幅为2012年4月以来最大.

英镑/美元 跌0.15%至1.5470,为7月26日以来最低水准.

欧元/英镑 削减跌幅,最新报0.8606,跌0.2%;数据公布前报0.8590英镑.

数据公布后,英国公债期货 涨幅扩大逾10个跳动点,触及日高115.82;0934GMT报115.76,日内上涨53个跳动点.(完)

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