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货币新闻 | 2013年 2月 15日 星期五 19:00 BJT

全球金融: 美国财政部国际事务次长布雷纳德称,G7成员将遵守近期外汇声明

路透莫斯科2月15日 - 美国财政部国际事务次长布雷纳德称:

* 所有七国集团(G7)成员遵守近期外汇声明、并避免任意评论汇率至为重要

* 20国集团(G20)必须校准其汇率架构.(完)
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