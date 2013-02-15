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货币新闻 | 2013年 2月 15日 星期五 18:51 BJT

全球金融: 日本央行总裁白川方明将告知G20日本政策的目的在于稳定国内经济

路透莫斯科2月15日 - 日本央行总裁白川方明称:

* 将告知20国集团(G20)日本政策的目的在于稳定国内经济

* 日圆走贬起因于投资人避险情绪消退

* 将在G20莫斯科会谈解释日本央行大胆宽松货币政策的方法

* 全球经济转趋乐观,欧洲的尾部风险消退

* 白川方明将向G20表示,各国努力推动成长将有助于稳定全球经济.(完) (编译 王冠中;审校)
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