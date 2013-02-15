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货币新闻 | 2013年 2月 15日 星期五 19:14 BJT

欧洲央行: 下周有9家银行偿还37.9亿欧元三年期LTRO资金

路透2月15日 - 欧洲央行周五表示,2013年2月20日将有9家银行偿还37.9亿欧元三年期长期再融资操作(LTRO)资金.(完)
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