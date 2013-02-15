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货币新闻 | 2013年 2月 15日 星期五 21:49 BJT

G20会议: 公报草案未提及不应设定目标汇率的评论,同时未直接提及财政目标

路透莫斯科2月15日 - 20国集团(G20)代表称:

* 公报草案并未提及不应设定目标汇率的评论,同时未直接提及财政目标

* 出席G20的代表在讨论公报时并未单独点名日本

* 最新的公报草案重申前次辞令,即避免汇率过度波动以及汇率波动失序

* 公报草案确认中期财政计画的承诺,但称部份国家需要考量近期经济状况

* 关于本周七国集团(G7)提出唯有针对国内各项目标时才有需要动用财政及货币政策的辞令,G20公报草案中并未纳入

* G20与会代表针对整顿财政是否过于激进、或者不去整顿财政会导致过多的不确定性进行辩论.(完)
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