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货币新闻 | 2013年 2月 15日 星期五 21:24 BJT

全球金融: IMF总裁拉加德称主要货币并未大大偏离合理价值

路透莫斯科2月15日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称货币战争的讨论已经过度,主要货币并未大大偏离合理价值.(完)
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