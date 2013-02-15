版本:
中国
货币新闻 | 2013年 2月 15日 星期五 21:52 BJT

美国经济: FED主席贝南克称,美国政策行动与G7声明相符

路透莫斯科2月15日 - 美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克称:

* 美国经济复苏当中,但要说稳健且活络还有段距离

* 美国经济走强将会强化全球经济

* 美国正在使用国内政策工具以推进国内各项目标,与七国集团(G7)声明相符.(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐