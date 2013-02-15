版本:
中国
货币新闻 | 2013年 2月 15日 星期五 21:53 BJT

美国数据: 12月PPI修正为较前月下跌0.3%,前值为下跌0.2%

路透2月15日 - 美国周五公布:

* 12月PPI修正为较前月下跌0.3%,前值为下跌0.2%

* 11月生产者物价指数(PPI)修正为较前月跌0.4%(前值为跌0.8%)

* 12月扣除食品及能源价格后的PPI仍为较前月涨0.1%

* 11月扣除食品及能源价格后的PPI修正后较前月涨0.2%(前值为涨0.1%)

* PPI修正反映新的季节调整因子 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐