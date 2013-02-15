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货币新闻 | 2013年 2月 15日 星期五 22:19 BJT

表格: 美国1月工业生产较前月下跌0.1%,预估为成长0.2%

路透2月15日 - 美国联邦储备理事会(FED,美联储)周五公布的数据显示: * 美国1月工业生产较前月下跌0.1%(预估为成长0.2%),12月修正后为上升0.4%(前值为上升0.3%) * 美国1月产能利用率为79.1%,预估为78.9%,12月修正为79.3%(前值为78.8%) 经季节调整的数据如下:

1月 12月 11月 13年1月/12年1月 工业生产(%) -0.1 0.4 1.4 2.1 前 值(%) 0.3 1.0 工业生产指数 98.6 98.7 98.3

1月 12月 11月 12年1月 产能利用率(%) 79.1 79.3 79.1 78.7 前 值(%) 78.8 78.7 (完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选

(编译 利棣儿; 审校 李军)
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