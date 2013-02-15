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货币新闻 | 2013年 2月 15日 星期五 23:01 BJT

表格: 汤森路透/密西根大学美国2月消费者信心指数初值为76.3

路透纽约2月15日 - 汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示:

* 汤森路透/密西根大学美国2月消费者信心指数初值为76.3,为11月来最高(路透调查预估为74.8),1月为73.8

* 汤森路透/密西根大学美国2月消费者现况指数初值为88.0(预估为85.5),1月为85.0

* 汤森路透/密西根大学美国2月消费者预期指数初值为68.7(预估为67.2),1月为66.6

以下为详细数据:

2月初值 1月终值 12月 11月 10月 9月 信心指数 76.3 73.8 72.9 82.7 82.6 78.3 现况指数 88.0 85.0 87.0 90.6 88.1 85.7 预期指数 68.7 66.6 63.8 77.7 79.0 73.5 一年通胀预期 3.3 3.3 3.2 3.1 3.1 3.3 五年通胀预期 3.0 2.9 2.9 2.8 2.7 2.8(完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选

(编译 利棣儿; 审校 母红)
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