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货币新闻 | 2013年 2月 15日 星期五 23:04 BJT

美国热股: 沃尔玛旗下英国超市分支Asda在牛肉酱中发现马的DNA

路透2月15日 - 全球最大零售商沃尔玛 旗下英国超市分支Asda周四表示,已在牛肉酱中发现马的DNA,准备将这一产品和其他三种产品下架.

在周五早盘交易中,沃尔玛下跌1.72%,至69.60美元.(完)
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