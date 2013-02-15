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货币新闻 | 2013年 2月 15日 星期五 23:05 BJT

美国热股:卡夫食品料第四季营收或较上年同期跌约11%,但上调今年获利预估

路透2月15日 - 卡夫食品 表示,第四季营收可能将较上年同期下降约11%,主要归因于贸易库存下降,但该公司上调了2013年获利预估.

在周五早盘交易中,该公司股价上涨0.20%,至47.25美元.(完)
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