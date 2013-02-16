中国经济: 春节黄金周零售餐饮销售同比增15%,年货珠宝热销--商务部

纽约期市：ICE可可期货下跌，因技术因素和供应充足
路透纽约/伦敦4月7日 - 纽约可可期货周五下挫近4%，跌至3月中来最低水准，因技术性卖盘和担心供应过剩。原糖上涨，因技术因素和回补空头，阿拉比卡咖啡也上涨。
路透上海2月16日 - 中国商务部周六公布数据显示,2013年春节黄金周期间,即大年除夕(9日)至正月初六(15日),全国重点监测零售和餐饮企业销售额5,390亿元人民币,比2012年春节期间增长14.7%;年货、金银珠宝及时尚数码产品等热销.
商务部网站刊登新闻稿指出,春节期间,年味十足的传统消费占主要市场,吃穿用等刚性需求保持稳定增长.全国重点监测零售企业食品、饮料销售额同比分别增长9.8%和11.2%.广西、湖南等地超市年货市场销售额同比增长20%以上.而数码相机、手机、平板电脑、单反相机等电子产品成为年货"新宠",南京市重点监测商贸企业iPad、iPhone等高端数码产品黄金周销售额同比增长约36%.
今年春节与情人节相遇,增添了甜蜜气氛,金银珠宝市场迎来消费高峰,全国重点监测零售企业金银珠宝销售额同比增长38.1%.另外,百货店针对冬季服饰开展促销活动,同时款式新颖的春季服饰缤纷亮相,全国重点监测零售企业服装、鞋帽销售额同比分别上涨6.3%和7.5%,南京新百 、郑州百货大楼、驻马店乐山商场销售增幅都在30%以上.
节日期间,全国36个大中城市主要生活必需品市场价格平稳.商务部监测,与节前一周相比,肉类批发价格小幅上涨,羊肉、牛肉、猪肉价格分别上涨1.9%、1.3%和0.9%;18种蔬菜平均批发价格上涨0.6%;禽蛋零售价格微幅上扬,白条鸡、鸡蛋价格均上涨0.3%.
粮油类零售价格稳中有升,花生油、大豆油、小包装大米价格分别较节前一周上涨0.3%、0.2%和0.2%,小包装面粉价格运行平稳,菜籽油价格较节前略降0.2%.(完)
参看细节,请点选中国商务部网站(here) (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦4月7日 - 纽约可可期货周五下挫近4%，跌至3月中来最低水准，因技术性卖盘和担心供应过剩。原糖上涨，因技术因素和回补空头，阿拉比卡咖啡也上涨。
* 避险需求推高金价，因美国对叙利亚空军基地发射导弹 * 如金价收于200日移动均线之上，将进一步上涨-分析师 * 金价连续第四周上涨 路透纽约/伦敦4月7日 - 金价周五触及五个月高位，此前美国就业数 据削弱了美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，但金价回吐多数涨 幅，因美元上涨和避险需求减弱。 3月美国雇主新增就业岗位为10个月来最少，提振金价，因黄金在低 利率环境下对投资者具有吸引力。 1844 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,253.71美元，盘中触及 11月10日以来最高的1,270.46美元，将录得连续第四周周线上升。美国期 金 收升0.3%，报每盎司1,257.30美元。 投资者寻求避险也支撑金价，此前美国对叙利亚的一个空军基地发射 了巡航导弹，导致美国与俄罗斯和伊朗的紧张关系升级。 但盘中稍晚，避险需求消退，美元指数 升至三周高位。 从技术面角度看，金价前日未能突破200日移动均线，但今日盘中涨 穿该
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