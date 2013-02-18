《中国债券市场每日交易备忘》--2月18日

中国南京高速齿轮制造公司7亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),中信银行主承 建投能源 5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),浦发银行和农行主承 辽宁成大 10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中国银行和建行主承 ============================================================================= 二、新债上市: 镇江水利投资14亿元人民币七年期固息债1380050,票面利率6.6% 武汉地铁集团20亿元七年期固息债1380056,票面利率5.7% ============================================================================= 三、缴款: 财政部300亿元七年期续发固息国债130003,发行价格100.17元 山东黄金集团20亿元一年期短期融资券 华电集团40亿元六个月期超短期融资券 ============================================================================= 四、还本付息: 国家开发银行200亿元10年期固息金融债030201到期兑付,票面利率3.39% 上海上实集团20亿元五年期固息债098009付息,票面利率4.60% 淮南矿业集团15亿元五年期投资人选择权(3+2)固息债098010付息,票面利率5.12% 怀化城投13亿元10年期固息债098011付息,票面利率8.1% 中信股份30亿元五年期中期票据0982012付息,票面利率3.85% 财政部630.5亿元10年期固息国债110019付息,票面利率3.93% 四川煤炭产业集团10亿元五年期中票1182025付息,票面利率6.12% 江阴澄星实业公司5亿元五年期中票1182026付息,票面利率6.15% 无锡交通产业集团7亿元五年期中票1182027付息,票面利率6.12% 丹东港集团10亿元三年期中票1182028付息,票面利率6.0% 新疆中泰化学(集团)8亿元五年期中票1182029付息,票面利率6.12% ============================================================================= 五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

发布,其中明确了投资者门槛,机构投资者资金门槛为500万元人民币,个人投资者需满足"证券类资产市

要求,例如资质条件、投资人范围、审核程序等.人保资产、泰康资产、太平资产三家公司申请发行的五

只股票、债券、基金型产品,已按通知要求获得保监会备案.

注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) (整理 丁淑琴; 审校 康熙泽)