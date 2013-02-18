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亚洲 | 2013年 2月 18日 星期一 19:03 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--2月18日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

 发行人   注册金额  拟发规模  期限   发行日      主承销商  主体评级  起息日   上市日 
           (亿元)    (亿元)   (月)                                  (缴款日) 
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*国电电力   200       10        9  2/19簿记建档  农业银行     AAA     2/20      2/21 
 
========================================================================================
*中国电力   300       30        6  2/19簿记建档  光大银行     AAA     2/21      2/22
 投资集团
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
发行人      注册金额 拟发规模   期限     发行日    主承销商   主体评级  起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)    (月)                                  (缴款日) 
========================================================================================
*中国国际     20      10         3   2/21招标       工商银行     AAA    2/22      2/25    
金融公司                                            农业银行 
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*国泰君安    100      30         3   2/21招标      工行/建行等   AAA    2/22      2/25
========================================================================================
*湖南高速公路 39      19        12   2/21簿记建档    兴业银行     AA+   2/22      2/25    
 建设开发公司
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*重庆化医     40      10        12   2/19簿记建档    光大银行    AA+    2/20      2/21
 控股集团                                            兴业银行
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*章源钨业      4      2         12   2/19簿记建档    农业银行    AA-    2/21      2/22
 
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*中信证券    200      50         3   2/20招标    工行/农行等     AAA    2/21      2/22 
  
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*浙江旅游集团  6       3        12   2/20簿记建档    中信银行    AA-    2/22      2/25
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*北方联合电力 20      10        12   2/20簿记建档    中信银行    AA+    2/22      2/25
                                                      国开行
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*辽宁大连      9      5         12   2/21簿记建档    光大银行    AA     2/22      2/25
 海洋渔业集团
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*河北信息      2      2         12   2/21簿记建档    光大银行    AA-    2/22      2/25
 产业投资公司
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*武钢集团    190      63        12   2/22簿记建档    中国银行    AAA    2/25      2/26
                                                     交通银行
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 中国北车     40      40        12   2/19簿记建档    中信银行    AAA    2/21      2/22
                                         民生银行
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 天津太钢天    7       4        12   2/19簿记建档    兴业银行    AA-    2/20      2/21
 管不锈钢公司                   (太钢不锈 提供担保)                          
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 

  发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日      主承销商  主体评级   起息日  上市日 
            (亿元)    (亿元)   (年)                                    (缴款日)   
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*青岛东亿实业  3         3      3 2/25-2/26簿记建档 恒丰银行   AA-      2/27     2/28
========================================================================================= 
*江阴公有资产  8         4      3    2/21簿记建档   浙商银行   AA-      2/22     2/25 
经营公司
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*浙江农资集团  8         6      3    2/25簿记建档   农业银行   AA       2/27     2/28
========================================================================================= 
*福建投资集团 25        13      5    2/21簿记建档   国开行     AA+      2/22     2/25           
                                        浦发银行 
========================================================================================= 
*中国电力     45        10      3    2/25簿记建档   光大银行   AAA      2/26     2/27
 投资集团 
=========================================================================================     
*中石油集团  200       200      5    2/21簿记或招标 工商银行   AAA      2/22     2/25 
                                                   民生银行
=========================================================================================
*富通集团      7         4      3    2/21簿记建档   工商银行   AA       2/22     2/25
=========================================================================================
*辽宁大连      9       4.5      5    2/21簿记建档   光大银行   AA       2/22     2/25
 海洋渔业集团
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*山东路桥    6.2         3      3    2/22簿记建档   建设银行   AA-      2/25     2/26
 集团 
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*广东建筑    7.5         4      3    2/25簿记建档   华夏银行   AA       2/27     2/28
 工程集团 
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 北方机车车   40        20      5    2/19簿记建档   民生银行   AAA      2/20     2/21
 辆工业集团                                         中信银行
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:  

  
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
=========================================================================================
暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
  发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日    主承销商   债项评级   起息日  上市日
            (亿元)   (亿元)   (年)                                    (缴款日) 
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*河南安阳   2.55       --       3   推迟发行     中信银行     AAA         --      --
中小企业                       (中债信用增进公司提供担保)
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   注:*代表新增.(完)

 (整理 丁淑琴/刘昕；审校 边竞/徐永)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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