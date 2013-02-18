《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--2月18日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *国电电力 200 10 9 2/19簿记建档 农业银行 AAA 2/20 2/21 ======================================================================================== *中国电力 300 30 6 2/19簿记建档 光大银行 AAA 2/21 2/22 投资集团 ======================================================================================== 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *中国国际 20 10 3 2/21招标 工商银行 AAA 2/22 2/25 金融公司 农业银行 ======================================================================================== *国泰君安 100 30 3 2/21招标 工行/建行等 AAA 2/22 2/25 ======================================================================================== *湖南高速公路 39 19 12 2/21簿记建档 兴业银行 AA+ 2/22 2/25 建设开发公司 ======================================================================================== *重庆化医 40 10 12 2/19簿记建档 光大银行 AA+ 2/20 2/21 控股集团 兴业银行 ======================================================================================== *章源钨业 4 2 12 2/19簿记建档 农业银行 AA- 2/21 2/22 ======================================================================================== *中信证券 200 50 3 2/20招标 工行/农行等 AAA 2/21 2/22 ======================================================================================== *浙江旅游集团 6 3 12 2/20簿记建档 中信银行 AA- 2/22 2/25 ======================================================================================== *北方联合电力 20 10 12 2/20簿记建档 中信银行 AA+ 2/22 2/25 国开行 ======================================================================================== *辽宁大连 9 5 12 2/21簿记建档 光大银行 AA 2/22 2/25 海洋渔业集团 ======================================================================================== *河北信息 2 2 12 2/21簿记建档 光大银行 AA- 2/22 2/25 产业投资公司 ======================================================================================== *武钢集团 190 63 12 2/22簿记建档 中国银行 AAA 2/25 2/26 交通银行 ======================================================================================== 中国北车 40 40 12 2/19簿记建档 中信银行 AAA 2/21 2/22 民生银行 ======================================================================================== 天津太钢天 7 4 12 2/19簿记建档 兴业银行 AA- 2/20 2/21 管不锈钢公司 (太钢不锈 提供担保) ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= *青岛东亿实业 3 3 3 2/25-2/26簿记建档 恒丰银行 AA- 2/27 2/28 ========================================================================================= *江阴公有资产 8 4 3 2/21簿记建档 浙商银行 AA- 2/22 2/25 经营公司 ========================================================================================= *浙江农资集团 8 6 3 2/25簿记建档 农业银行 AA 2/27 2/28 ========================================================================================= *福建投资集团 25 13 5 2/21簿记建档 国开行 AA+ 2/22 2/25 浦发银行 ========================================================================================= *中国电力 45 10 3 2/25簿记建档 光大银行 AAA 2/26 2/27 投资集团 ========================================================================================= *中石油集团 200 200 5 2/21簿记或招标 工商银行 AAA 2/22 2/25 民生银行 ========================================================================================= *富通集团 7 4 3 2/21簿记建档 工商银行 AA 2/22 2/25 ========================================================================================= *辽宁大连 9 4.5 5 2/21簿记建档 光大银行 AA 2/22 2/25 海洋渔业集团 ========================================================================================= *山东路桥 6.2 3 3 2/22簿记建档 建设银行 AA- 2/25 2/26 集团 ========================================================================================= *广东建筑 7.5 4 3 2/25簿记建档 华夏银行 AA 2/27 2/28 工程集团 ========================================================================================= 北方机车车 40 20 5 2/19簿记建档 民生银行 AAA 2/20 2/21 辆工业集团 中信银行 ========================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= *河南安阳 2.55 -- 3 推迟发行 中信银行 AAA -- -- 中小企业 (中债信用增进公司提供担保) ========================================================================================= 注:*代表新增.(完) (整理 丁淑琴/刘昕；审校 边竞/徐永)