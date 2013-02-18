金砖国家: 2月15日股汇市收盘纵览

路透2月18日 - 以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月15日(周五)走势纵览.

MSCI新兴市场指数 涨0.06%,收报1,066.52点.

中国股汇市:适逢农历新年休市.

香港股市: 收盘微涨,受金融和地产等大盘股压制.投资者等候中国内地股市的指引.中国股市因春节假期休市,将在下周恢复交易.恒生指数 日内收涨0.1%,本周由于春节假期,交易日仅有两天,但周线仍上涨1%.恒生国企指数 日内收涨0.2%,本周上涨1.7%. ========================================================================================

印度股市:跌至2013年以来最低位,因制药商Dr. Reddy公布季度获利跌幅大于预期后股价回落,此外软件服务出口商因市场锁定获利而下挫.指标BSE指数 下跌0.15%或29.03点,收报19,468.15点,创2012年12月31日以来最低收盘价.该指数本周跌0.08%,为第三周下降.NSE指数 跌0.16%或9.55点,收报5,887.40点,稍早曾触及2012年12月26日以来最低位,本周下跌0.27%.

印度汇市:印度卢比兑美元降至近一个月以来最低,受累于印度股市趋疲以及疲弱经济成长数据出炉后欧元挫跌.卢比兑美元 收报54.22/23,为连续第二日下跌,上日收盘价为53.92/93.该货币对盘中曾降至1月17日以来最低位54.24. ========================================================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数 收报1,577.260点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收低0.88%至830.43点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元 下跌0.11%至30.1340,卢布兑欧元 跌0.23%,报40.2720. ========================================================================================

巴西股市:降至10周低点,因外界担心该国央行或在今年收紧货币政策以抵御通胀.圣保罗交易所Bovespa指数 下跌0.3%至57,903.30点,为连续第四周下滑,本周跌1%,今年迄今跌幅接近5%.

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元走软,此前该国央行出手干预,阻止该货币对升穿1.95.雷亚尔兑美元 先前短暂升穿1.95,为九个月来的首次.汇价尾盘下跌0.38%,报1.9645.

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南非股市:微跌0.12%,为四周以来首次录得周度跌幅,Impala Platinum股价受挫,因有消息称该公司将发行可转换债券.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 微跌0.12%至36,242.86点,本周累计跌逾0.5%,为1月中旬以来首次录得周度跌幅.综合指数 跌0.13%,收报40,681.34点.