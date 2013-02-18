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市场报道 | 2013年 2月 18日 星期一 09:07 BJT

英国央行: MPC成员威尔不支持将央行目标从通胀转向名义GDP

路透英国考文垂2月16日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)周六称,不支持调整英国央行同时关注通胀和增长政策的想法.

威尔是MPC九名成员之一,他称在目前低增长的环境下,以名义国内生产总值(GDP)为目标,有可能使通胀及通胀预期上升.

英国央行下任总裁卡尼去年年末提出这一想法以来,有关英国央行关注点可能从通胀转向名义GDP的猜测升温.

此后卡尼曾表示不青睐这种调整.

威尔称英国央行若进行这一调整,可能相当于发出信号,显示其不再像以往那样认真对待通胀问题,尤其是物价持续高于该行2%目标之时.(完) (编译 王丽鑫; 审校 徐文焰)
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