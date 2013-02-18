《香港报摘》--经济日报2月18日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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*头版头条: --新鸿基地产 旗下位于元朗的新楼盘RESIDENCE誉88蛇年伊始销情理想, 新地拟加快推出其他新盘,其中九龙城The Avery拟提价3-5%加推单位,深水埗"晋岭"项 目亦准备于本月内推售. *其他: --万科 上周与美国发展商铁狮门(Tishman Speyer)签约合作发展三藩 市住宅项目,作为进军美国市场第一步. --特步 执行董事兼首席财务官何睿博表示,公司今年会再关闭100-200间 店舖,并透过积极的清理库存行动及减少供应,期望存货问题在年底前得到改善. --香港机场管理局公布,由于台湾及北美的货运表现突出,带动香港国际机场1月份 货运量按年上升21.2%,达33.4万吨;同期的客运量则减少5.1%至460万人次.(完) 注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。