《香港报摘》--经济日报2月18日

*头版头条: --新鸿基地产 旗下位于元朗的新楼盘RESIDENCE誉88蛇年伊始销情理想, 新地拟加快推出其他新盘,其中九龙城The Avery拟提价3-5%加推单位,深水埗"晋岭"项 目亦准备于本月内推售. *其他: --万科 上周与美国发展商铁狮门(Tishman Speyer)签约合作发展三藩 市住宅项目,作为进军美国市场第一步. --特步 执行董事兼首席财务官何睿博表示,公司今年会再关闭100-200间 店舖,并透过积极的清理库存行动及减少供应,期望存货问题在年底前得到改善. --香港机场管理局公布,由于台湾及北美的货运表现突出,带动香港国际机场1月份 货运量按年上升21.2%,达33.4万吨;同期的客运量则减少5.1%至460万人次.(完) 注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.