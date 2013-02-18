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亚洲 | 2013年 2月 18日 星期一 08:02 BJT

《香港报摘》--经济日报2月18日

*头版头条:
    --新鸿基地产         旗下位于元朗的新楼盘RESIDENCE誉88蛇年伊始销情理想,
 新地拟加快推出其他新盘,其中九龙城The Avery拟提价3-5%加推单位,深水埗"晋岭"项
 目亦准备于本月内推售.
 
   *其他:
    --万科           上周与美国发展商铁狮门(Tishman Speyer)签约合作发展三藩
 市住宅项目,作为进军美国市场第一步.
    --特步         执行董事兼首席财务官何睿博表示,公司今年会再关闭100-200间
 店舖,并透过积极的清理库存行动及减少供应,期望存货问题在年底前得到改善.
    --香港机场管理局公布,由于台湾及北美的货运表现突出,带动香港国际机场1月份
 货运量按年上升21.2%,达33.4万吨;同期的客运量则减少5.1%至460万人次.(完)
    
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