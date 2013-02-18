《香港报摘》--信报2月18日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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*头版头条: --受惠于内地经济数据理想,追纵A股的大部分香港交易所买卖基金(ETF)在内地复 市前偷步上升. *其他: --汇丰 香港区总裁冯婉眉称,预料未来数年人民币有机会超越英镑,成为 全球第三大结算货币. --中银香港 资产管理行政总裁区景麟称,该行的台湾合作伙伴富邦投信正 在筹备在当地推出人民币债券基金,由中银香港资产管理担任投资顾问;基金大部分会 投资于香港的点心债. --香港中资证券业协会永远名誉会长谢涌海称,QDII 2(面向个人投资者的合格境内 机构投资者)的基础上已形成共识,相信今年很大机会推出,额度可能达800亿美元,比RQ FII(人民币合格境外机构投资者)多一倍.(完) 注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。