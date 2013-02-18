版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 18日 星期一 08:17 BJT

《香港报摘》--信报2月18日

*头版头条:
    --受惠于内地经济数据理想,追纵A股的大部分香港交易所买卖基金(ETF)在内地复
 市前偷步上升.
 
   *其他:
    --汇丰         香港区总裁冯婉眉称,预料未来数年人民币有机会超越英镑,成为
 全球第三大结算货币.
    --中银香港         资产管理行政总裁区景麟称,该行的台湾合作伙伴富邦投信正
 在筹备在当地推出人民币债券基金,由中银香港资产管理担任投资顾问;基金大部分会
 投资于香港的点心债.
    --香港中资证券业协会永远名誉会长谢涌海称,QDII 2(面向个人投资者的合格境内
 机构投资者)的基础上已形成共识,相信今年很大机会推出,额度可能达800亿美元,比RQ
 FII(人民币合格境外机构投资者)多一倍.(完)
    
    注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐