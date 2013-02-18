《香港报摘》--信报2月18日

*头版头条: --受惠于内地经济数据理想,追纵A股的大部分香港交易所买卖基金(ETF)在内地复 市前偷步上升. *其他: --汇丰 香港区总裁冯婉眉称,预料未来数年人民币有机会超越英镑,成为 全球第三大结算货币. --中银香港 资产管理行政总裁区景麟称,该行的台湾合作伙伴富邦投信正 在筹备在当地推出人民币债券基金,由中银香港资产管理担任投资顾问;基金大部分会 投资于香港的点心债. --香港中资证券业协会永远名誉会长谢涌海称,QDII 2(面向个人投资者的合格境内 机构投资者)的基础上已形成共识,相信今年很大机会推出,额度可能达800亿美元,比RQ FII(人民币合格境外机构投资者)多一倍.(完) 注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.