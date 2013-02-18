全球经济: 卡尼驳斥有关通胀预期的疑虑,称全球风险在于需求短缺

路透莫斯科2月16日 - 即将接任英国央行总裁的卡尼周六驳斥了外界有关英国及其他地方通胀加剧的疑虑.

现任加拿大央行总裁的卡尼,向来主张弹性的通胀目标,上月他曾说经济大国的货币政策并未达到极限.

卡尼周六在一场会议中被问及英国及20国集团(G20)成员国的通胀预期,是否会导致经济因为宽松货币政策而变得不稳,他回答说:"全球的风险在于需求不足."

此外,卡尼也不愿呼应国际货币基金(IMF)对加元的看法.IMF称从经济基本面来看,加元汇率被高估了5-10%.

"我们对汇率不做评论.我们的确注意到加元已持续走强了一段时间,"他说.