全球经济: 卡尼驳斥有关通胀预期的疑虑,称全球风险在于需求短缺

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透莫斯科2月16日 - 即将接任英国央行总裁的卡尼周六驳斥了外界有关英国及其他地方通胀加剧的疑虑.
现任加拿大央行总裁的卡尼,向来主张弹性的通胀目标,上月他曾说经济大国的货币政策并未达到极限.
卡尼周六在一场会议中被问及英国及20国集团(G20)成员国的通胀预期,是否会导致经济因为宽松货币政策而变得不稳,他回答说:"全球的风险在于需求不足."
此外,卡尼也不愿呼应国际货币基金(IMF)对加元的看法.IMF称从经济基本面来看,加元汇率被高估了5-10%.
"我们对汇率不做评论.我们的确注意到加元已持续走强了一段时间,"他说.
"这是我们在制定加拿大货币政策时必须纳入考量的因素,这也就是当前政策为何如此宽松的原因."(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。