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市场报道 | 2013年 2月 18日 星期一 08:15 BJT

****欧洲经济指标预测--2月18日-2月25日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
    
    2月18日当周
     
 2月18日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
 0900     欧元区未经季节调整经常账(亿欧元)            12月          --         198
 0900     欧元净投资(亿欧元)                          12月          --         262
    
    
 2月19日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
 1000     德国ZEW经济景气指数                         2月          35.0        31.5
          德国ZEW现况指数                                          9.0         7.1
    
    
 2月20日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
 0700     德国消费者物价指数(CPI)(较前月)           1月终值       -0.5%       -0.5%
          德国CPI(较上年同期)                                     +1.7%       +1.7%
          德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)      1月终值       -0.7%       -0.7%
          德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同                   +1.9%       +1.9%
          期)                                                               
 0700     德国生产者物价指数(PPI)(较前月)             1月         +0.3%       -0.3%
          (较上年同期)                                            +1.2%       +1.5%
 0745     法国企业景气指数                            2月           87          86
 0745     法国HICP(较前月)                          1月终值       -0.3%       +0.4%
          (较上年同期)                                            +1.6%       +1.5%
 0900     意大利工业订单(较前月,经季节调整)           12月          --        -0.5%
          (较上年同期,未经季节调整)                                 --        -6.7%
 0900     意大利工业销售(较前月,经季节调整)           12月          --        -0.2%
          (较上年同期,未经季节调整)                                 --        -5.4%
 0930     英国请领失业金人数(万人)                    1月        减少0.5     减少1.21
 0930     英国央行投票结果(升息:不变:降息)            2月         0:9:0       0:9:0
 0930     英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业       12月         7.7%        7.7%
          率                                                                
 1000     瑞士ZEW投资者信心                           2月           --        负6.9
 1500     欧元区消费者信心                            2月        负23.10     负23.90
 

 2月21日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
 0715     瑞士贸易收支(亿瑞郎)                        1月           --      顺差10.03
 0758     法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       2月初值        43.8        42.9
                    服务业PMI                                      44.5        43.6
                    综合PMI                                         --         42.7
 0828     德国Markit制造业PMI                       2月初值        50.5        49.8
                   服务业PMI                                       55.5        55.7
                   综合PMI                                          --         53.6
 0858     欧元区Markit制造业PMI                     2月初值        48.5        47.9
                                                                            
                     服务业PMI                                     49.0        48.6
                     综合PMI                                       49.0        48.6
 0930     英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)            1月         -112.0      132.1
          公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)             1月           --         13.0
 
    
 2月22日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
 0700     德国GDP季率细节                            第四季         --        -0.6%
 0900     德国Ifo企业景气判断指数                     2月         105.0       104.2
                      现况指数                                    108.5       108.0
                      预期指数                                    101.3       100.5
 0900     意大利CPI终值(较前月)                       1月         +0.2%       +0.2%
                   (较上年同期)                                   +2.2%       +2.2%
          意大利HICP终值(较前月)                      1月         -2.0%       -2.0%
                  (较上年同期)                                    +2.4%       +2.4%
 1000     意大利消费者信心                            2月          84.8        84.6
 1000     意大利零售销售(经季节调整)                  12月          --        -0.40%
          意大利零售销售(未经季节调整)                              --        -3.10%
 
    
    2月25日当周
  
    
 2月25日-3月8日
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
 0700     英国Nationwide房价指数(较上月)              2月           --        +0.5%
                              (较上年同期)                          --         持平
          
 2月25日-2月28日
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
 0700     德国进口物价(较上月)                        1月           --        -0.5%
                    (较上年同期)                                    --        +0.3%
          
 2月25日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
 0900     意大利贸易收支(对非欧盟)(亿欧元)            1月           --         33.2
  (完)
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