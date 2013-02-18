欧洲经济指标预测--2月18日-2月25日****

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 2月18日当周 2月18日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0900 欧元区未经季节调整经常账(亿欧元) 12月 -- 198 0900 欧元净投资(亿欧元) 12月 -- 262 2月19日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1000 德国ZEW经济景气指数 2月 35.0 31.5 德国ZEW现况指数 9.0 7.1 2月20日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月终值 -0.5% -0.5% 德国CPI(较上年同期) +1.7% +1.7% 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 1月终值 -0.7% -0.7% 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同 +1.9% +1.9% 期) 0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 +0.3% -0.3% (较上年同期) +1.2% +1.5% 0745 法国企业景气指数 2月 87 86 0745 法国HICP(较前月) 1月终值 -0.3% +0.4% (较上年同期) +1.6% +1.5% 0900 意大利工业订单(较前月,经季节调整) 12月 -- -0.5% (较上年同期,未经季节调整) -- -6.7% 0900 意大利工业销售(较前月,经季节调整) 12月 -- -0.2% (较上年同期,未经季节调整) -- -5.4% 0930 英国请领失业金人数(万人) 1月 减少0.5 减少1.21 0930 英国央行投票结果(升息:不变:降息) 2月 0:9:0 0:9:0 0930 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业 12月 7.7% 7.7% 率 1000 瑞士ZEW投资者信心 2月 -- 负6.9 1500 欧元区消费者信心 2月 负23.10 负23.90 2月21日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0715 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 1月 -- 顺差10.03 0758 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 43.8 42.9 服务业PMI 44.5 43.6 综合PMI -- 42.7 0828 德国Markit制造业PMI 2月初值 50.5 49.8 服务业PMI 55.5 55.7 综合PMI -- 53.6 0858 欧元区Markit制造业PMI 2月初值 48.5 47.9 服务业PMI 49.0 48.6 综合PMI 49.0 48.6 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 1月 -112.0 132.1 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 1月 -- 13.0 2月22日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 德国GDP季率细节 第四季 -- -0.6% 0900 德国Ifo企业景气判断指数 2月 105.0 104.2 现况指数 108.5 108.0 预期指数 101.3 100.5 0900 意大利CPI终值(较前月) 1月 +0.2% +0.2% (较上年同期) +2.2% +2.2% 意大利HICP终值(较前月) 1月 -2.0% -2.0% (较上年同期) +2.4% +2.4% 1000 意大利消费者信心 2月 84.8 84.6 1000 意大利零售销售(经季节调整) 12月 -- -0.40% 意大利零售销售(未经季节调整) -- -3.10% 2月25日当周 2月25日-3月8日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 英国Nationwide房价指数(较上月) 2月 -- +0.5% (较上年同期) -- 持平 2月25日-2月28日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 德国进口物价(较上月) 1月 -- -0.5% (较上年同期) -- +0.3% 2月25日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0900 意大利贸易收支(对非欧盟)(亿欧元) 1月 -- 33.2 (完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。