主要国家经济指标预测--2月19日****

路透2月19日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程 2月19日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1000 德国ZEW经济景气判断指数 2月 35.0 31.5 现况指数 9.0 7.1 1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 12月 -0.4% +0.7% 1500 美国NAHB房屋市场指数 2月 48 47 2145 新西兰生产者投入物价 第四季 -- -1.0% 产出物价 -- -0.9% 2350 日本出口(较上年同期) 1月 +5.6% -5.8% 日本进口(较上年同期) +1.6% +1.9% 日本贸易收支(亿日圆) 逆差13,751 逆差6,415 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 2月18日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0900 欧元区未经季节调整经常账(亿欧元) 12月 盈余270 -- 0900 欧元净投资(亿欧元) 12月 流出207 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 梁睿雪; 审校 程琳)