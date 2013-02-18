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亚洲 | 2013年 2月 19日 星期二 07:09 BJT

****主要国家经济指标预测--2月19日****

路透2月19日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程
     
 2月19日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 1000      德国ZEW经济景气判断指数                        2月           35.0          31.5
                     现况指数                                            9.0           7.1
 1330      加拿大趸售(批发)贸易(较前月)                  12月          -0.4%         +0.7%
 1500      美国NAHB房屋市场指数                           2月             48            47
 2145      新西兰生产者投入物价                        第四季             --         -1.0%
                     产出物价                                             --         -0.9%
 2350      日本出口(较上年同期)                           1月          +5.6%         -5.8%
           日本进口(较上年同期)                                        +1.6%         +1.9%
           日本贸易收支(亿日圆)                                   逆差13,751     逆差6,415
 
    附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:   
 2月18日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段           现值        预估值
 0900      欧元区未经季节调整经常账(亿欧元)              12月        盈余270            --
 0900      欧元净投资(亿欧元)                            12月        流出207            --
  (完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                         日本与韩国                  
    欧洲                                 澳洲与新西兰                
    中国                                 台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                                 日本                        
    欧洲                                 韩国                        
    中国                                 香港                        
    澳洲                                 台湾                        
 
 (编译 梁睿雪; 审校 程琳)
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