主要国家经济指标预测--2月19日****

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透2月19日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程 2月19日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1000 德国ZEW经济景气判断指数 2月 35.0 31.5 现况指数 9.0 7.1 1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 12月 -0.4% +0.7% 1500 美国NAHB房屋市场指数 2月 48 47 2145 新西兰生产者投入物价 第四季 -- -1.0% 产出物价 -- -0.9% 2350 日本出口(较上年同期) 1月 +5.6% -5.8% 日本进口(较上年同期) +1.6% +1.9% 日本贸易收支(亿日圆) 逆差13,751 逆差6,415 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 2月18日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0900 欧元区未经季节调整经常账(亿欧元) 12月 盈余270 -- 0900 欧元净投资(亿欧元) 12月 流出207 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 梁睿雪; 审校 程琳)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。