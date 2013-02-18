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亚洲 | 2013年 2月 18日 星期一 08:26 BJT

《汇市简讯》美元/日圆涨势在94.00下方暂歇

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* 美元/日圆触及93.97日圆后涨势暂歇,回落至93.72

* 交易商称在94.00附近有大量卖单,不过在94.20上方则挂有停止单

* 20国集团(G20)会议不愿意点名批评日本,因此日圆跌势或将持续(完)

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