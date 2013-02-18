《台湾报摘》--工商时报2月18日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 头版头条:
--金蛇年开春9天长假,全台房市开出大红盘,狂销个案从台湾头、烧到台湾尾,受打房政策压抑的递延买盘大举回流房市,加上全台天气温暖,各大建商代销纷纷报喜,成交量比平日激增3成、甚至超乎原订目标1倍,此为329黄金档期"庆祝行情",开出好彩头.
* 其他:
--2013开年元月两岸车市均出现反弹向上荣景,一扫前年同期两岸同步下滑的低迷,主计处上调台湾今年经济成长率预测至3.53%,大陆车市有望挑战2,000万辆的世界纪录,上市车厂蛇年业绩展望可期.
--台湾政府拚今年ECFA货品贸易协议谈判完成.据悉,台湾与中国确定货贸的总降税期程为15年,石化、面板、综合加工机与汽车,是台湾极力争取纳入立即降税清单,但知情人士透露,截至目前,陆方尚未完全同意.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。