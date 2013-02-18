《台湾报摘》--工商时报2月18日

* 头版头条:

--金蛇年开春9天长假,全台房市开出大红盘,狂销个案从台湾头、烧到台湾尾,受打房政策压抑的递延买盘大举回流房市,加上全台天气温暖,各大建商代销纷纷报喜,成交量比平日激增3成、甚至超乎原订目标1倍,此为329黄金档期"庆祝行情",开出好彩头.

* 其他:

--2013开年元月两岸车市均出现反弹向上荣景,一扫前年同期两岸同步下滑的低迷,主计处上调台湾今年经济成长率预测至3.53%,大陆车市有望挑战2,000万辆的世界纪录,上市车厂蛇年业绩展望可期.

--台湾政府拚今年ECFA货品贸易协议谈判完成.据悉,台湾与中国确定货贸的总降税期程为15年,石化、面板、综合加工机与汽车,是台湾极力争取纳入立即降税清单,但知情人士透露,截至目前,陆方尚未完全同意.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.