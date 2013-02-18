中国证券: 新三板业务试行规则发布,个人投资者门槛300万元

路透上海2月18日 - 中国证券报周一报导,全国中小企业股份转让系统(俗称新三板)业务规则(试行)及相关配套文件日前发布,其中明确了投资者门槛,机构投资者资金门槛为500万元人民币,个人投资者需满足"证券类资产市值300万元".

上述文件是由全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布.此外,个人投资者还需具备两年以上证券投资经验;规则还提到,对企业挂牌不设财务指标,申请挂牌公司不受股东所有制性质的限制,也不限于高新技术企业.

报导称,这标志着全国场外市场运行制度初步建立.同时,买卖挂牌公司股票的交易单位大幅下调,每笔报价委托最低数量限制由此前的30,000股降低至1,000股.

集合信托计划、证券投资基金、银行理财产品、证券公司资产管理计划,以及由金融机构或相关监管部门认可的其他机构管理的金融产品或资产,可以申请参与挂牌公司股票公开转让.

而在交易制度方面,新三板在保留协议转让方式的基础上,将并行实施竞争性传统做市商制度,同时提供集合竞价转让服务,以完善市场交易功能,为中小企业合理"定价".

2月初证监会曾发布全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法,指新三板挂牌股票转让可采取做市方式、协议方式、竞价方式或证监会批准的其他转让方式,股票在全国股份转让系统挂牌的公司为非上市公众公司,股东人数可以超过200人.