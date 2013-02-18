《台湾报摘》--经济日报2月18日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 头版头条:
--行政院已核定"振兴股市方案",金管会也在昨日宣布,即日起开放证券商复委托及自行买卖大陆有价证券,加上第四波陆资来台可望在3月间完成审查松绑,今上任新阁刻意做多,为台股开红盘添利多.
* 其他:
--小龙年到,劳保、劳退两大基金率先带来好兆头,今年1月投资收益,合赚了新台币293亿台币,劳退基金今年预计新增投入500亿台币,第一批委外金额300亿,最慢在第一季底完成招标作业,增添台股后续动能.
--两岸可望诞生"博弈特区",大陆看好马祖地区未来发展博弈事业带来的商机,除调整小三通的口岸外,并着手开发距离马祖北竿仅8海里的黄歧港(从北竿至黄歧仅需25分钟)要吸引赌客和观光客到此旅游、购物和住宿.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。