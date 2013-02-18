《台湾报摘》--经济日报2月18日

* 头版头条:

--行政院已核定"振兴股市方案",金管会也在昨日宣布,即日起开放证券商复委托及自行买卖大陆有价证券,加上第四波陆资来台可望在3月间完成审查松绑,今上任新阁刻意做多,为台股开红盘添利多.

* 其他:

--小龙年到,劳保、劳退两大基金率先带来好兆头,今年1月投资收益,合赚了新台币293亿台币,劳退基金今年预计新增投入500亿台币,第一批委外金额300亿,最慢在第一季底完成招标作业,增添台股后续动能.

--两岸可望诞生"博弈特区",大陆看好马祖地区未来发展博弈事业带来的商机,除调整小三通的口岸外,并着手开发距离马祖北竿仅8海里的黄歧港(从北竿至黄歧仅需25分钟)要吸引赌客和观光客到此旅游、购物和住宿.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.