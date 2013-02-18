香港个股: 中海油称国家海洋局已批准蓬莱19-3油田逐步恢复生产

路透香港2月18日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司<0883. HK>称,其与美国康菲 合作开发的蓬莱19-3油田,已经获得国家海洋局批准逐步恢复生 产. 由康菲旗下康菲中国担任作业者的蓬莱19-3油田于2011年年中发生溢油事故,被国家海 洋局勒令全面停产.中海油周日晚间在联交所一份声明中称,2月16日,国家海洋局通过其官方 网站宣布,康菲中国已取得蓬莱19-3油田总体开发方案及环境影响报告书的核准文件. "经过一系列整改措施后,康菲中国获准逐步恢复蓬莱19-3油田的生产."公告并称,国家 海洋局同时要求中海油的最终控股股东--中国海洋石油总公司继续督促和协助康菲中国严格 执行新批准的总体开发方案和环境影响报告书及油气生产标准规范. 中海油此前称,蓬莱19-3油田停产使中海油每日净产量减少6.2万桶当量.该油田是一个 产品分成合同项下的合作油田,中海油与康菲分别拥有51%及49%商业权益.(完) 浏览中海油其他新闻,请点选 欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here) (记者 雷美珍; 审校 曾祥进)