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亚洲 | 2013年 2月 18日 星期一 08:42 BJT

香港个股: 中海油称国家海洋局已批准蓬莱19-3油田逐步恢复生产

路透香港2月18日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司<0883.
HK>称,其与美国康菲 合作开发的蓬莱19-3油田,已经获得国家海洋局批准逐步恢复生
产.
    
    由康菲旗下康菲中国担任作业者的蓬莱19-3油田于2011年年中发生溢油事故,被国家海
洋局勒令全面停产.中海油周日晚间在联交所一份声明中称,2月16日,国家海洋局通过其官方
网站宣布,康菲中国已取得蓬莱19-3油田总体开发方案及环境影响报告书的核准文件.
    
    "经过一系列整改措施后,康菲中国获准逐步恢复蓬莱19-3油田的生产."公告并称,国家
海洋局同时要求中海油的最终控股股东--中国海洋石油总公司继续督促和协助康菲中国严格
执行新批准的总体开发方案和环境影响报告书及油气生产标准规范.
    
    中海油此前称,蓬莱19-3油田停产使中海油每日净产量减少6.2万桶当量.该油田是一个
产品分成合同项下的合作油田,中海油与康菲分别拥有51%及49%商业权益.(完)
    
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 (记者 雷美珍; 审校 曾祥进)
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