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亚洲 | 2013年 2月 18日 星期一 08:42 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--2月18日

路透香港2月18日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7542港元      )
                                                                                           
    美股道琼工业指数      周五收高8.37,或0.06%,报13,981.76点.但投资人难以找到理由大举押注.               
                                                                                           
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       204.690    0.45      24554            15.872      -0.55
 中国铝业                      11.480    0.17      61305             3.561       0.02
 中国移动                      55.100   -0.43      99384            85.451      -0.35
 中国人寿                      47.960    1.33      69188            24.793      -0.23
 中石油                       136.860   -0.18      13979            10.612      -0.26
 中石化                       111.940    0.67      20927             8.680      -0.46
 汇丰控股                      56.570    0.44     156731            87.731       0.21
 中电信                        51.980   -0.57      13705             4.031      -0.23
 中国联通                      14.810   -0.34     106420            11.484      -0.31
 兖州煤业                      16.550   -0.90      48792            12.833      -0.21
 华能国际                      39.820   -0.35      24864             7.719      -0.91
 南方航空                      29.050   -2.22       6127             4.505      -0.77
 东方航空                      22.740   -0.83       1897             1.763     -50.19
 中芯国际                       2.900   -0.68      93881             0.450      -3.28 (完)
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