《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--2月18日

路透香港2月18日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7542港元 ) 美股道琼工业指数 周五收高8.37,或0.06%,报13,981.76点.但投资人难以找到理由大举押注. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 204.690 0.45 24554 15.872 -0.55 中国铝业 11.480 0.17 61305 3.561 0.02 中国移动 55.100 -0.43 99384 85.451 -0.35 中国人寿 47.960 1.33 69188 24.793 -0.23 中石油 136.860 -0.18 13979 10.612 -0.26 中石化 111.940 0.67 20927 8.680 -0.46 汇丰控股 56.570 0.44 156731 87.731 0.21 中电信 51.980 -0.57 13705 4.031 -0.23 中国联通 14.810 -0.34 106420 11.484 -0.31 兖州煤业 16.550 -0.90 48792 12.833 -0.21 华能国际 39.820 -0.35 24864 7.719 -0.91 南方航空 29.050 -2.22 6127 4.505 -0.77 东方航空 22.740 -0.83 1897 1.763 -50.19 中芯国际 2.900 -0.68 93881 0.450 -3.28 (完)