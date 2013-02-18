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亚洲 | 2013年 2月 18日 星期一 09:07 BJT

《香港重要政经日程》--2月18日-2月22日

==================今日重要政经消息=================

2月18日（周一）

-- 中华汽车 公布中期业绩.

-- 江南集团 公布全年业绩.

-- 数码通电讯 公布中期业绩.

-- 阳光房地产基金 公布中期业绩.

--9:00 第一拖拉机股份 股东特别大会.

--10:00 佳讯控股 股东周年大会

--10:00 威达控股 股东特别大会.

--16:00 民丰企业 临时股东大会.

==================近期重要政经消息==================

2月19日(周二)

-- 华大地产 公布全年业绩.

-- 顺豪资源 公布全年业绩.

-- 顺豪科技 公布全年业绩.

-- 永利控股 考虑公布有条件发放中期特别股息.

--10:00 中国人寿 第一次临时股东大会.

--10:30 A8电媒音乐 临时股东大会.

--10:30 远大医药 股东特别大会.

2月20日（周三）

-- 中信大锰 公布全年业绩.

-- 天地数码 公布全年业绩.

-- 国浩集团 公布中期业绩.

-- 亨鑫科技 公布全年业绩.

-- 美高梅中国 公布全年业绩.

--10:00 宁波万豪 临时股东大会.

--15:00 中国金石 股东特别大会.

--15:00 壹传媒 临时股东大会.

*2月21日(周四)

-- 合和实业 公布中期业绩.

-- 合和基建 公布中期业绩.

-- 冠军产业信托 公布全年业绩.

-- 佳兆业集团 公布全年业绩.

-- 现代教育 公布中期业绩.

--09:00 中国交通建设 在中国举行特别股东大会.

--09:30 招商局国际 特别股东大会.

--10:00 中国制药 特别股东大会.

--11:00 李宁 特别股东大会.

--16:30 马斯葛 特别股东大会.

*2月22日(周五)

-- 百盛集团 公布全年业绩.

-- 中信资源 公布全年业绩.

-- 中国心连心化肥 公布全年业绩.

-- 卜蜂莲花 公布全年业绩.

-- 卜蜂国际 公布全年业绩.

-- 万科置业海外 公布全年业绩.

--10:30 金山工业 特别股东大会.

--11:00 阜丰集团 周年股东大会.

--11:00 北京建设 特别股东大会.

--13:00 上海集优 在中国举行特别股东大会.

注:1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完) (整理 雷美珍)
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