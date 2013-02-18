《香港重要政经日程》--2月18日-2月22日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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==================今日重要政经消息=================
2月18日（周一）
-- 中华汽车 公布中期业绩.
-- 江南集团 公布全年业绩.
-- 数码通电讯 公布中期业绩.
-- 阳光房地产基金 公布中期业绩.
--9:00 第一拖拉机股份 股东特别大会.
--10:00 佳讯控股 股东周年大会
--10:00 威达控股 股东特别大会.
--16:00 民丰企业 临时股东大会.
==================近期重要政经消息==================
2月19日(周二)
-- 华大地产 公布全年业绩.
-- 顺豪资源 公布全年业绩.
-- 顺豪科技 公布全年业绩.
-- 永利控股 考虑公布有条件发放中期特别股息.
--10:00 中国人寿 第一次临时股东大会.
--10:30 A8电媒音乐 临时股东大会.
--10:30 远大医药 股东特别大会.
2月20日（周三）
-- 中信大锰 公布全年业绩.
-- 天地数码 公布全年业绩.
-- 国浩集团 公布中期业绩.
-- 亨鑫科技 公布全年业绩.
-- 美高梅中国 公布全年业绩.
--10:00 宁波万豪 临时股东大会.
--15:00 中国金石 股东特别大会.
--15:00 壹传媒 临时股东大会.
*2月21日(周四)
-- 合和实业 公布中期业绩.
-- 合和基建 公布中期业绩.
-- 冠军产业信托 公布全年业绩.
-- 佳兆业集团 公布全年业绩.
-- 现代教育 公布中期业绩.
--09:00 中国交通建设 在中国举行特别股东大会.
--09:30 招商局国际 特别股东大会.
--10:00 中国制药 特别股东大会.
--11:00 李宁 特别股东大会.
--16:30 马斯葛 特别股东大会.
*2月22日(周五)
-- 百盛集团 公布全年业绩.
-- 中信资源 公布全年业绩.
-- 中国心连心化肥 公布全年业绩.
-- 卜蜂莲花 公布全年业绩.
-- 卜蜂国际 公布全年业绩.
-- 万科置业海外 公布全年业绩.
--10:30 金山工业 特别股东大会.
--11:00 阜丰集团 周年股东大会.
--11:00 北京建设 特别股东大会.
--13:00 上海集优 在中国举行特别股东大会.
注:1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完) (整理 雷美珍)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。