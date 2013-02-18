版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 18日 星期一 08:50 BJT

台湾央行: 开放申购30、91和182天期存单,金额不限

路透台北2月18日 - 台湾央行周一表示,开放30、91、182三种天期存单申购,不设发行目标.今日存单到期金额为1,212.05 亿台币.

央行存单各天期发行利率如下:30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.

央行上日共发行1,373.5亿台币存单.

拆款中心资料 显示,2月8日当日的超额准备为负413亿台币;累计至周日(17日)为止本提存期的超额准备为负3,743亿台币,加计前期1%的超额准备为负2,316亿台币.(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐