台湾央行: 开放申购30、91和182天期存单,金额不限

央行存单各天期发行利率如下:30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.

拆款中心资料 显示,2月8日当日的超额准备为负413亿台币;累计至周日(17日)为止本提存期的超额准备为负3,743亿台币,加计前期1%的超额准备为负2,316亿台币.(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)