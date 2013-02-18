台湾央行: 开放申购30、91和182天期存单,金额不限

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北2月18日 - 台湾央行周一表示,开放30、91、182三种天期存单申购,不设发行目标.今日存单到期金额为1,212.05 亿台币.
央行存单各天期发行利率如下:30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.
央行上日共发行1,373.5亿台币存单.
拆款中心资料 显示,2月8日当日的超额准备为负413亿台币;累计至周日(17日)为止本提存期的超额准备为负3,743亿台币,加计前期1%的超额准备为负2,316亿台币.(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。